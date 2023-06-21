Роналду прокомментировал победный гол в ворота Исландии в 200-м матче за сборную Португалии

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал победу сборной Португалии над Исландией (1:0) в 4-м туре отбора Евро-2024.

Роналду забил победный гол на 89-й минуте.

Криштиану провел 200-й матч за сборную Португалии.

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный, 200-й матч. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем.

Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча.

Мы играли не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Исландия ничего нам не позволяла, играла низко и вертикально, охотно шла в борьбу. Было сложно, но тренер сказал, что путевка на турнир завоевывается именно в таких играх.

Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас», – сказал Роналду.