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    • Казахстан Адиева выиграл 3 из 4 матчей отбора Евро-2024 и делит лидерство в группе с финнами

    Казахстан Адиева выиграл 3 из 4 матчей отбора Евро-2024 и делит лидерство в группе с финнами

    Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию (1:0) на выезде в матча четвертого тура отбора Евро-2024.

    Команда Магомеда Адиева выиграла три из четырех матчей отбора. Единственное поражение – от Словении (1:2) в первом туре.

    Казахстан после четырех туров занимает второе место в группе, уступая Финляндии лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по девять очков, Дания и Словения набрали по семь баллов.

    • Ранее Казахстан обыграл Данию (3:2) и Сан-Марино (3:0).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +903

      k611 1 час назад

      Пусть дальше так играют. Может на Евро попадут. Это конечно будет прорыв для сб Казахстана.

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      Рейтинг: +101774

      zigbert 1 час назад

      С появлением Адиева сборная Казахстана преобразилась. Результаты впечатляют.

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