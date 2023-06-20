Казахстан Адиева выиграл 3 из 4 матчей отбора Евро-2024 и делит лидерство в группе с финнами

Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию (1:0) на выезде в матча четвертого тура отбора Евро-2024.

Команда Магомеда Адиева выиграла три из четырех матчей отбора. Единственное поражение – от Словении (1:2) в первом туре.

Казахстан после четырех туров занимает второе место в группе, уступая Финляндии лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по девять очков, Дания и Словения набрали по семь баллов.