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    • Месси может получить 25 миллионов за 3 года сотрудничества с властями Саудовской Аравии

    Месси может получить 25 миллионов за 3 года сотрудничества с властями Саудовской Аравии

    Стали известны детали контракта между Лионелем Месси и министерством туризма Саудовской Аравии.

    Футболист может получить около 25 миллионов долларов за три года сотрудничества.

    Цель аргентинского нападающего – способствовать улучшению образа азиатского государства в мире.

    Месси впервые посетил Саудовскую Аравию в мае 2022 года. Считается, что этот визит дал старт коммерческим отношениям между сторонами.

    Форвард «Интер Майами» должен:

    • отдыхать в этой стране (один семейный отпуск в год продолжительностью 5 дней или 2 отпуска по 3 дня каждый);
    • публиковать посты в соцсетях (10 постов в год без учета рекламы отпуска в Саудовской Аравии);
    • участвовать в ежегодной туристической кампании в стране;
    • заниматься благотворительностью.

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    Источник: The New York Times

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