Месси может получить 25 миллионов за 3 года сотрудничества с властями Саудовской Аравии

Стали известны детали контракта между Лионелем Месси и министерством туризма Саудовской Аравии.

Футболист может получить около 25 миллионов долларов за три года сотрудничества.

Цель аргентинского нападающего – способствовать улучшению образа азиатского государства в мире.

Месси впервые посетил Саудовскую Аравию в мае 2022 года. Считается, что этот визит дал старт коммерческим отношениям между сторонами.

Форвард «Интер Майами» должен: