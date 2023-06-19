Месси может получить 25 миллионов за 3 года сотрудничества с властями Саудовской Аравии

Стали известны детали контракта между Лионелем Месси и министерством туризма Саудовской Аравии.
Футболист может получить около 25 миллионов долларов за три года сотрудничества.
Цель аргентинского нападающего – способствовать улучшению образа азиатского государства в мире.
Месси впервые посетил Саудовскую Аравию в мае 2022 года. Считается, что этот визит дал старт коммерческим отношениям между сторонами.
Форвард «Интер Майами» должен:
- отдыхать в этой стране (один семейный отпуск в год продолжительностью 5 дней или 2 отпуска по 3 дня каждый);
- публиковать посты в соцсетях (10 постов в год без учета рекламы отпуска в Саудовской Аравии);
- участвовать в ежегодной туристической кампании в стране;
- заниматься благотворительностью.
Источник: The New York Times