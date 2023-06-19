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  • Месси может получить 25 миллионов за 3 года сотрудничества с властями Саудовской Аравии

Месси может получить 25 миллионов за 3 года сотрудничества с властями Саудовской Аравии

19 июня 2023, 12:33

Стали известны детали контракта между Лионелем Месси и министерством туризма Саудовской Аравии.

Футболист может получить около 25 миллионов долларов за три года сотрудничества.

Цель аргентинского нападающего – способствовать улучшению образа азиатского государства в мире.

Месси впервые посетил Саудовскую Аравию в мае 2022 года. Считается, что этот визит дал старт коммерческим отношениям между сторонами.

Форвард «Интер Майами» должен:

  • отдыхать в этой стране (один семейный отпуск в год продолжительностью 5 дней или 2 отпуска по 3 дня каждый);
  • публиковать посты в соцсетях (10 постов в год без учета рекламы отпуска в Саудовской Аравии);
  • участвовать в ежегодной туристической кампании в стране;
  • заниматься благотворительностью.

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Источник: The New York Times
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
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