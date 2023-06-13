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    • Роналду рассказал, что означает его крик «Si» во время празднования гола

    Роналду рассказал, что означает его крик «Si» во время празднования гола

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свое фирменное празднование гола.

    «Похоже, оно превратилось в самостоятельный глобальный феномен. Мне нравится, что другие игроки тоже так делают, и нравится, что мне присылают видеоролики с людьми из других видов спорта, с детьми, которые так делают. Это здорово.

    Si означает «да» – очень просто, но очень мощно!» – сказал Роналду.

    • Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
    • В активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: FourFourTwo

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    13.06.2023 23:59
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