Роналду рассказал, что означает его крик «Si» во время празднования гола

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свое фирменное празднование гола.

«Похоже, оно превратилось в самостоятельный глобальный феномен. Мне нравится, что другие игроки тоже так делают, и нравится, что мне присылают видеоролики с людьми из других видов спорта, с детьми, которые так делают. Это здорово.

Si означает «да» – очень просто, но очень мощно!» – сказал Роналду.