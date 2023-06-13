Роналду рассказал, что означает его крик «Si» во время празднования гола

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свое фирменное празднование гола.
«Похоже, оно превратилось в самостоятельный глобальный феномен. Мне нравится, что другие игроки тоже так делают, и нравится, что мне присылают видеоролики с людьми из других видов спорта, с детьми, которые так делают. Это здорово.
Si означает «да» – очень просто, но очень мощно!» – сказал Роналду.
- Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
- Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
- В активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
Источник: FourFourTwo