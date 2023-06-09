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    • Игрок «Аль-Насра» рассказал о поведении Роналду на тренировках

    Игрок «Аль-Насра» рассказал о поведении Роналду на тренировках

    Нападающий «Аль-Насра» Абдуррахман Гариб рассказал о тренировках с одноклубником Криштиану Роналду.

    «Роналду относится к жизни серьeзно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то, что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков.

    Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?» – цитирует Гариба Goal.

    • Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
    • В активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24805

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не то что вечно обиженный и капризный гном. *

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