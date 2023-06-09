Игрок «Аль-Насра» рассказал о поведении Роналду на тренировках

Нападающий «Аль-Насра» Абдуррахман Гариб рассказал о тренировках с одноклубником Криштиану Роналду.
«Роналду относится к жизни серьeзно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то, что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков.
Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?» – цитирует Гариба Goal.
- Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
- Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
- В активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
Источник: «Чемпионат»