Игрок «Аль-Насра» рассказал о поведении Роналду на тренировках

Нападающий «Аль-Насра» Абдуррахман Гариб рассказал о тренировках с одноклубником Криштиану Роналду.

«Роналду относится к жизни серьeзно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то, что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков.

Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?» – цитирует Гариба Goal.