«Реал» перестал быть самым дорогим футбольным брендом

Консалтинговая компания Brand Finance составила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
«Реал» впервые за четыре года потерял первое место в рейтинге – стоимость бренда клуба упала до 1,46 миллиарда евро.
На первое метсо вышел «Манчестер Сити» – стоимость его бренда выросла до 1,51 миллиарда евро.
Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира:
- «Манчестер Сити» – 1,562 млрд евро;
- «Реал» – 1,513 млрд;
- «Барселона» – 1,425 млрд;
- «Манчестер Юнайтед» – 1,412 млрд;
- «Ливерпуль» – 1,411 млрд;
- «ПСЖ» – 1,174 млрд;
- «Бавария» – 1,140 млрд;
- «Арсенал» – 940 млн евро;
- «Тоттенхэм» – 931 млн;
- «Челси» – 893 млн.
Источник: Brand Finance