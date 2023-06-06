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    «Реал» перестал быть самым дорогим футбольным брендом

    Консалтинговая компания Brand Finance составила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

    «Реал» впервые за четыре года потерял первое место в рейтинге – стоимость бренда клуба упала до 1,46 миллиарда евро.

    На первое метсо вышел «Манчестер Сити» – стоимость его бренда выросла до 1,51 миллиарда евро.

    Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира:

    1. «Манчестер Сити» – 1,562 млрд евро;
    2. «Реал» – 1,513 млрд;
    3. «Барселона» – 1,425 млрд;
    4. «Манчестер Юнайтед» – 1,412 млрд;
    5. «Ливерпуль» – 1,411 млрд;
    6. «ПСЖ» – 1,174 млрд;
    7. «Бавария» – 1,140 млрд;
    8. «Арсенал» – 940 млн евро;
    9. «Тоттенхэм» – 931 млн;
    10. «Челси» – 893 млн.

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    Источник: Brand Finance

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    06.06.2023 22:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1294

      mama1991 4 часа назад

      Я вас умоляю....

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