«Реал» перестал быть самым дорогим футбольным брендом

Консалтинговая компания Brand Finance составила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

«Реал» впервые за четыре года потерял первое место в рейтинге – стоимость бренда клуба упала до 1,46 миллиарда евро.

На первое метсо вышел «Манчестер Сити» – стоимость его бренда выросла до 1,51 миллиарда евро.

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира: