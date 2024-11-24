Анчелотти могли уволить из «Реала» в начале ноября

Руководство «Реала» отправило бы Карло Анчелотти в отставку с поста главного тренера команды в случае поражения от «Осасуны» в матче 13-го тура чемпионата Испании 9 ноября, сообщает Relevo.

Этот пост в таком случае занял бы спортивный директор Сантьяго Солари – его об этом уведомили еще 5 ноября.

«Реал» одержал победу над «Осасуной» со счетом 4:0, и теперь в клубе, как отмечается, царит более спокойная атмосфера.

Сейчас мадридский клуб занимает 3-е место в Примере с 27 очками после 12 матчей. Команда отстает на 2 очка от «Атлетико» и на 7 от «Барселоны», которые провели на две встречи больше.

Перед игрой с «Осасуной» «Реал» два раза подряд проиграл на своем поле – «Барселоне» (0:4) в чемпионате и «Милану» (1:3) в Лиге чемпионов.

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