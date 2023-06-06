«Реал» отказался от трансфера Хаверца

«Реал» утратил интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Каю Хаверцу.

Мадридский клуб решил сконцентрироваться на покупке центрального нападающего из-за ухода Карима Бензема.

Приоритетная цель – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Его подписание одобряет как руководство «Реала», так и тренерский штаб.

Испанцы рассчитывают приобрести 29-летнего футболиста за сумму около 80 миллионов евро.