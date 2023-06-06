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    «Реал» отказался от трансфера Хаверца

    «Реал» утратил интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Каю Хаверцу.

    Мадридский клуб решил сконцентрироваться на покупке центрального нападающего из-за ухода Карима Бензема.

    Приоритетная цель – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Его подписание одобряет как руководство «Реала», так и тренерский штаб.

    Испанцы рассчитывают приобрести 29-летнего футболиста за сумму около 80 миллионов евро.

    • Хаверц забил 7 голов в 35 матчах сезона АПЛ.
    • Он лучший бомбардир «Челси» в чемпионате Англии.
    • «Реал» уже пытался его купить в 2020 году, но не смог из-за пандемии.

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    Источник: Marca

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    06.06.2023 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +212

      Александр.Т. 7 часов назад

      Это будет плохой трансфер

      0
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      Рейтинг: +12543

      DeStar 8 часов назад

      источник такой себе, но я считаю и не нужен

      0
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