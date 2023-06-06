«Реал» отказался от трансфера Хаверца

«Реал» утратил интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Каю Хаверцу.
Мадридский клуб решил сконцентрироваться на покупке центрального нападающего из-за ухода Карима Бензема.
Приоритетная цель – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Его подписание одобряет как руководство «Реала», так и тренерский штаб.
Испанцы рассчитывают приобрести 29-летнего футболиста за сумму около 80 миллионов евро.
- Хаверц забил 7 голов в 35 матчах сезона АПЛ.
- Он лучший бомбардир «Челси» в чемпионате Англии.
- «Реал» уже пытался его купить в 2020 году, но не смог из-за пандемии.
Источник: Marca