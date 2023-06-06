Бензема трогательно попрощался с «Реалом»

Нападающий Карим Бензема произнес речь в связи с уходом из «Реала».
«Мне тяжело говорить из-за эмоций. Хочу поблагодарить мадридский «Реал» и моих партнеров по команде. Это был хороший путь. Мне посчастливилось осуществить мечту детства.
Я никогда не забуду этот клуб. Он лучший в истории. Сегодня немного грустный день, потому что я ухожу.
Подписая контракт с «Реалом», я хотел завершить карьеру здесь, но не получилось. Я всегда буду болельщиком этой команды.
«Реал» всегда будет моей семьeй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» – сказал 35-летний француз.
- Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- Он провел в «Реале» 14 сезонов.
- Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
- Карим переходит в саудовский «Аль-Иттихад» – он уже заключил 3-летний контракт с зарплатой 100 миллионов евро.
Источник: Marca