Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бензема трогательно попрощался с «Реалом»

    Нападающий Карим Бензема произнес речь в связи с уходом из «Реала».

    «Мне тяжело говорить из-за эмоций. Хочу поблагодарить мадридский «Реал» и моих партнеров по команде. Это был хороший путь. Мне посчастливилось осуществить мечту детства.

    Я никогда не забуду этот клуб. Он лучший в истории. Сегодня немного грустный день, потому что я ухожу.

    Подписая контракт с «Реалом», я хотел завершить карьеру здесь, но не получилось. Я всегда буду болельщиком этой команды.

    «Реал» всегда будет моей семьeй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» – сказал 35-летний француз.

    • Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • Он провел в «Реале» 14 сезонов.
    • Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
    • Карим переходит в саудовский «Аль-Иттихад» – он уже заключил 3-летний контракт с зарплатой 100 миллионов евро.

    Новости по теме
    Канте переходит в «Аль-Иттихад»: зарплата такая же, как у Бензема
    Бензема объяснил, почему перешел в «Аль-Иттихад» 2
    ⚡ Бензема перешел в «Аль-Иттихад»: зарплата – 100 миллионов в год 4
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2023 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101653

      zigbert 6 часов назад

      Где бы теперь не оказался Бензема, для Реала он сделал большой вклад в различные победы. Болельщики команды никогда не забудут его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Цитрамон 10 часов назад

      Эх..... Летит время....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 