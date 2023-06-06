Бензема трогательно попрощался с «Реалом»

Нападающий Карим Бензема произнес речь в связи с уходом из «Реала».

«Мне тяжело говорить из-за эмоций. Хочу поблагодарить мадридский «Реал» и моих партнеров по команде. Это был хороший путь. Мне посчастливилось осуществить мечту детства.

Я никогда не забуду этот клуб. Он лучший в истории. Сегодня немного грустный день, потому что я ухожу.

Подписая контракт с «Реалом», я хотел завершить карьеру здесь, но не получилось. Я всегда буду болельщиком этой команды.

«Реал» всегда будет моей семьeй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» – сказал 35-летний француз.