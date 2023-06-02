Союз биатлонистов России пожаловался «Матч ТВ» на оскорбления от Губерниева

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров написал письмо «Матч ТВ». В нем он пожаловался на оскорбления со стороны комментатора телеканала Дмитрия Губерниева.

Журналист с начала недели активно освещает организационную проблему внутри СБР: статуса (и зарплаты) члена сборной России были лишены несколько спортсменов.

Губерниев посчитал это несправедливостью и язвительно отзывался о руководстве СБР как в своем телеграме, так и в эфире «Матч ТВ».

После вмешательства Губерниева вопрос удалось решить, спортсменов вернули на зарплаты.

«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», – написал Майгуров.