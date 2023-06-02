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    • Союз биатлонистов России пожаловался «Матч ТВ» на оскорбления от Губерниева

    Союз биатлонистов России пожаловался «Матч ТВ» на оскорбления от Губерниева

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров написал письмо «Матч ТВ». В нем он пожаловался на оскорбления со стороны комментатора телеканала Дмитрия Губерниева.

    • Журналист с начала недели активно освещает организационную проблему внутри СБР: статуса (и зарплаты) члена сборной России были лишены несколько спортсменов.
    • Губерниев посчитал это несправедливостью и язвительно отзывался о руководстве СБР как в своем телеграме, так и в эфире «Матч ТВ».
    • После вмешательства Губерниева вопрос удалось решить, спортсменов вернули на зарплаты.

    «Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», – написал Майгуров.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    02.06.2023 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +586

      Нуф-Нуф 23 часа назад

      Губошлёпа давно пора задвинуть кудв-нибудь подальше и желательно навсегда.

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