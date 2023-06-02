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  • Союз биатлонистов России пожаловался «Матч ТВ» на оскорбления от Губерниева

Союз биатлонистов России пожаловался «Матч ТВ» на оскорбления от Губерниева

2 июня 2023, 12:16
1

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров написал письмо «Матч ТВ». В нем он пожаловался на оскорбления со стороны комментатора телеканала Дмитрия Губерниева.

  • Журналист с начала недели активно освещает организационную проблему внутри СБР: статуса (и зарплаты) члена сборной России были лишены несколько спортсменов.
  • Губерниев посчитал это несправедливостью и язвительно отзывался о руководстве СБР как в своем телеграме, так и в эфире «Матч ТВ».
  • После вмешательства Губерниева вопрос удалось решить, спортсменов вернули на зарплаты.

«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», – написал Майгуров.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Оффтоп Губерниев Дмитрий
Комментарии (1)
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Нуф-Нуф
1685702710
Губошлёпа давно пора задвинуть кудв-нибудь подальше и желательно навсегда.
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