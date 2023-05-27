Холанд сделал выбор между левой ногой Месси и правой ногой Роналду

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на необычный вопрос, связанный с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Что я предпочту – левую ногу Месси или правую Роналду? Сложно выбрать.

Поскольку у меня неплохая левая нога, я выберу правую ногу Роналду», – сказал 22-летний норвежец.