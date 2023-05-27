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    • Холанд сделал выбор между левой ногой Месси и правой ногой Роналду

    Холанд сделал выбор между левой ногой Месси и правой ногой Роналду

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на необычный вопрос, связанный с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

    «Что я предпочту – левую ногу Месси или правую Роналду? Сложно выбрать.

    Поскольку у меня неплохая левая нога, я выберу правую ногу Роналду», – сказал 22-летний норвежец.

    • В 2022 году Холанд перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро.
    • В этом сезоне он забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 51 матче.
    • Эрлинг входит в топ-2 претендентов на «Золотой мяч»-2023.
    • Команда уже стала чемпионом АПЛ и еще может выиграть Кубок Англии (соперник по финалу – «Манчестер Юнайтед») и Лигу чемпионов (соперник по финалу – «Интер»).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7099

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Зачем он выбирает между двумя мужскими ногами. Так можно довыбираться до того что между ними

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2486

      моэм 3 часа назад

      Думаю будет умнее выбрать то что лучше между правой и левой ногой .

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