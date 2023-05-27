Холанд сделал выбор между левой ногой Месси и правой ногой Роналду

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на необычный вопрос, связанный с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Что я предпочту – левую ногу Месси или правую Роналду? Сложно выбрать.

Поскольку у меня неплохая левая нога, я выберу правую ногу Роналду», – сказал 22-летний норвежец.

В 2022 году Холанд перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро.

В этом сезоне он забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 51 матче.

Эрлинг входит в топ-2 претендентов на «Золотой мяч»-2023.

Команда уже стала чемпионом АПЛ и еще может выиграть Кубок Англии (соперник по финалу – «Манчестер Юнайтед») и Лигу чемпионов (соперник по финалу – «Интер»).

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