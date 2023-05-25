Тюкавин – о «Динамо»: «Обосрались в юбилейный год»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил результаты команды в этом сезоне.
– Сейчас в команде какое настроение?
– Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что, можно сказать, обосрались в юбилейный год. Проиграли важный матч с «Факелом», вылетели из Кубка…
– Чего не хватало?
– Побед.
– Почему?
– Меньше голов забивали, чем соперники… Я не знаю. Просто начали пропускать много, в атаке не получалось. Какой‑то атмосферы командной не хватало. И персонального общения с тренером.
– Когда выигрывать начнете?
– В скором времени. Надо набраться терпения. Надеюсь, скоро придут трофеи.
– Ты про следующий сезон говоришь?
– Про следующие сезоны.
- «Динамо» занимает шестое место в РПЛ.
- Клуб вылетел из Fonbet Кубка России от «Акрона».
Источник: «Матч ТВ»