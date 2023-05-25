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    Тюкавин – о «Динамо»: «Обосрались в юбилейный год»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил результаты команды в этом сезоне.

    – Сейчас в команде какое настроение?

    – Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что, можно сказать, обосрались в юбилейный год. Проиграли важный матч с «Факелом», вылетели из Кубка…

    – Чего не хватало?

    – Побед.

    – Почему?

    – Меньше голов забивали, чем соперники… Я не знаю. Просто начали пропускать много, в атаке не получалось. Какой‑то атмосферы командной не хватало. И персонального общения с тренером.

    – Когда выигрывать начнете?

    – В скором времени. Надо набраться терпения. Надеюсь, скоро придут трофеи.

    – Ты про следующий сезон говоришь?

    – Про следующие сезоны.

    • «Динамо» занимает шестое место в РПЛ.
    • Клуб вылетел из Fonbet Кубка России от «Акрона».

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    Источник: «Матч ТВ»

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