Тюкавин – о «Динамо»: «Обосрались в юбилейный год»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил результаты команды в этом сезоне.

– Сейчас в команде какое настроение?

– Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что, можно сказать, обосрались в юбилейный год. Проиграли важный матч с «Факелом», вылетели из Кубка…

– Чего не хватало?

– Побед.

– Почему?

– Меньше голов забивали, чем соперники… Я не знаю. Просто начали пропускать много, в атаке не получалось. Какой‑то атмосферы командной не хватало. И персонального общения с тренером.

– Когда выигрывать начнете?

– В скором времени. Надо набраться терпения. Надеюсь, скоро придут трофеи.

– Ты про следующий сезон говоришь?

– Про следующие сезоны.