Экс-игрок ЦСКА призвал отобрать у Соболева Fan ID

Ну прям все такие белые и пушистые (скажу сразу поступок Соболя не приемлю). Ну давайте тогда прилюдно, на площади четвертуем Соболя, а потом повесим и наконец расстреляем.
Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин придумал наказание для Александра Соболева.
- Форвард «Спартак» сегодня получил 4 матча дисквалификации от КДК РФС.
- Он показал неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллианы Роши.
«Я бы еще у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион.
Если бы это было первый раз... А так, получается, у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет. Пусть тоже ведут себя культурно», – сказал Соломатин.