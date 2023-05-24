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    Экс-игрок ЦСКА призвал отобрать у Соболева Fan ID

    Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин придумал наказание для Александра Соболева.

    • Форвард «Спартак» сегодня получил 4 матча дисквалификации от КДК РФС.
    • Он показал неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллианы Роши.

    «Я бы еще у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион.

    Если бы это было первый раз... А так, получается, у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет. Пусть тоже ведут себя культурно», – сказал Соломатин.

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    Источник: Metaratings.ru

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    24.05.2023 23:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +434

      Боцман52 39 минут назад

      Ну прям все такие белые и пушистые (скажу сразу поступок Соболя не приемлю). Ну давайте тогда прилюдно, на площади четвертуем Соболя, а потом повесим и наконец расстреляем.

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