Экс-игрок ЦСКА призвал отобрать у Соболева Fan ID

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин придумал наказание для Александра Соболева.

Форвард «Спартак» сегодня получил 4 матча дисквалификации от КДК РФС.

Он показал неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллианы Роши.

«Я бы еще у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион.

Если бы это было первый раз... А так, получается, у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет. Пусть тоже ведут себя культурно», – сказал Соломатин.