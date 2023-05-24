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    • Актер Баринов: «Соболева за такой жест надо очень долго гнобить»

    Актер Баринов: «Соболева за такой жест надо очень долго гнобить»

    Народный артист РФ Валерий Баринов оценил поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • Спартаковец получил 4 матча дисквалификации.

    «Это позорный момент для футболиста. Не знаю, сколько матчей дисквалификации он заслуживает, но этим делом должен заняться клуб. Клуб должен оштрафовать его. Это не должно быть наказание в виде похлопывания по плечу и реплик: «Ну ничего, мы тебя накажем, ты только играй».

    Это такой же момент, как и другой случай, когда другой спартаковец (Аяз Гулиев) на переходе начал бить человека. За такие поступки надо гнобить человека очень долго. Это пятно не на Соболеве, это пятно на футболе! Мы говорим о культуре поведения, а тут такое», – сказал Баринов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3047

      шахта Заполярная 4 минуты назад

      Еще один деятель высказался, осталось еще дворников гастарбайтеров опросить. Работы у газовых журна*люх непочатый край.

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      Рейтинг: +17553

      Garrincha58 14 минут назад

      гнобить? за чем надо просто за нарушение общественного порядка 15 суток и пусть красит заборы скамейки или метлу в зубы пусть метёт дворы в Тарасовке

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