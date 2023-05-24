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  • Актер Баринов: «Соболева за такой жест надо очень долго гнобить»

Актер Баринов: «Соболева за такой жест надо очень долго гнобить»

24 мая 2023, 20:33
17

Народный артист РФ Валерий Баринов оценил поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

  • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
  • Спартаковец получил 4 матча дисквалификации.

«Это позорный момент для футболиста. Не знаю, сколько матчей дисквалификации он заслуживает, но этим делом должен заняться клуб. Клуб должен оштрафовать его. Это не должно быть наказание в виде похлопывания по плечу и реплик: «Ну ничего, мы тебя накажем, ты только играй».

Это такой же момент, как и другой случай, когда другой спартаковец (Аяз Гулиев) на переходе начал бить человека. За такие поступки надо гнобить человека очень долго. Это пятно не на Соболеве, это пятно на футболе! Мы говорим о культуре поведения, а тут такое», – сказал Баринов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (17)
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Garrincha58
1684950873
гнобить? за чем надо просто за нарушение общественного порядка 15 суток и пусть красит заборы скамейки или метлу в зубы пусть метёт дворы в Тарасовке
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шахта Заполярная
1684951456
Еще один деятель высказался, осталось еще дворников гастарбайтеров опросить. Работы у газовых журна*люх непочатый край.
Ответить
Павелий
1684952832
Баринов, ну вот ты куда лезешь? У тебя у самого рыльце в пушку, не раз был замечен в неправильно припаркованной машине.
Ответить
NewLife
1684954357
Только самые опустившиеся эксперты, вроде тебя, могут давать интервью помойному РБ Спорту.
Ответить
Romeo 123
1684955770
Правильно сказал
Ответить
Дядя Серёжа
1684981628
Мы говорим о культуре поведения.... А кто говорит, когда говорит? Кому говорит? Что говорит? Вот и ты говоришь - гнобить... Культура...
Ответить
Oldtrafford83
1684990273
Господину Баринову надо меньше с маразматиком Орловым бухать!!!
Ответить
nik55
1684998464
бо-жей своих обсуждай
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