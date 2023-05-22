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    • Спаллетти прокомментировал слухи об уходе из «Наполи»: «Решение принято»

    Спаллетти прокомментировал слухи об уходе из «Наполи»: «Решение принято»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ответил, может ли он покинуть занимаемую должность после чемпионского сезона.

    «Решение принято. Каждый день не передумаешь. Ситуация назревала давно. Когда работаешь с утра до ночи, в голове появляются определенные мысли.

    Если вы не уверены, что можете отдать всe, что заслуживают эти люди, то нужно задуматься. Затем надо сделать вывод и придерживаетесь его. Это не то, что появляется ниоткуда», – сказал Спаллетти.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3616

      acor94 30 минут назад

      Семака в Наполи! Пусть там покажет свой класс! А лысого гнать домой, в Петербург.

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      Рейтинг: +18857

      ilichkadr 38 минут назад

      Значит уходит..............

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