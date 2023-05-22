Спаллетти прокомментировал слухи об уходе из «Наполи»: «Решение принято»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ответил, может ли он покинуть занимаемую должность после чемпионского сезона.
- Сообщалось, что у тренера испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
- Кандидатами на замену назывались Антонио Конте, Роберто Де Дзерби, Джан Пьеро Гасперини, Винченцо Итальяно, Кристоф Гальтье и Рафаэль Бенитес.
«Решение принято. Каждый день не передумаешь. Ситуация назревала давно. Когда работаешь с утра до ночи, в голове появляются определенные мысли.
Если вы не уверены, что можете отдать всe, что заслуживают эти люди, то нужно задуматься. Затем надо сделать вывод и придерживаетесь его. Это не то, что появляется ниоткуда», – сказал Спаллетти.
Источник: Football Italia