Спаллетти прокомментировал слухи об уходе из «Наполи»: «Решение принято»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ответил, может ли он покинуть занимаемую должность после чемпионского сезона.

«Решение принято. Каждый день не передумаешь. Ситуация назревала давно. Когда работаешь с утра до ночи, в голове появляются определенные мысли.

Если вы не уверены, что можете отдать всe, что заслуживают эти люди, то нужно задуматься. Затем надо сделать вывод и придерживаетесь его. Это не то, что появляется ниоткуда», – сказал Спаллетти.