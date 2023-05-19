Девушка Сафонова сравнила их с персонажами картины Репина

Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, обратила внимание, что одно из их совместных фото похоже на известную картину.
Кондратюк показалось, что их кадр схож с картиной Ивана Репина конца 19-го века «Иван Грозный и сын его Иван...», где художник изобразил якобы непреднамеренное убийство царем своего сына.
- Сафонов младше Кондратюк на 4 года.
- Ради нее он ушел от жены и дочери.
- Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери
Источник: «Бомбардир»