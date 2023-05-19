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    Девушка Сафонова сравнила их с персонажами картины Репина

    Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, обратила внимание, что одно из их совместных фото похоже на известную картину.

    Кондратюк показалось, что их кадр схож с картиной Ивана Репина конца 19-го века «Иван Грозный и сын его Иван...», где художник изобразил якобы непреднамеренное убийство царем своего сына.

    • Сафонов младше Кондратюк на 4 года.
    • Ради нее он ушел от жены и дочери.
    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +41

      vaisboston 2 часа назад

      И ради такой он ушел от жены и дочери ?

      1
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      Рейтинг: +14709

      Алексей З 2 часа назад

      15 ????
      Кому он нужен. Один из худших в РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4839

      fakeid > Алексей З 1 час назад

      нам нужен 100%, а ты просто тупой, как и положено спартачу)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14709

      Алексей З > fakeid 23 минуты назад

      Уб...ок , рот не открывай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4839

      fakeid > Алексей З 1 секунду назад

      тебе так твоя мамка говорила?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Fialet 3 часа назад

      Все знают картину Репина "Приплыли".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21402

      derrik2000 > derrik2000 2 часа назад

      Судя по той "игре" в воротАх, что сейчас показывает ентот "самый дорогой вратарь России", нужно было этой парочке сделать "фотокальку" с картины Решетникова "Опять двойка".
      ))

      2
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      Рейтинг: +771

      rammax fcsm 3 часа назад

      IQ = 0

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      Napaleon Banapart > rammax fcsm 2 часа назад

      Минус похоже небольшой...

      3
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