Эракович назвал трех лидеров «Зенита» в раздевалке

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил, почему часто разговаривает с арбитрами во время матчей и готов ли стать лидером команды в раздевалке.

– Страхиня, вы один из игроков, который чаще других разговаривает с арбитрами по ходу матчей, как кажется со стороны. На каком языке вы общаетесь, если не секрет? Вы всегда так делали или это в России происходит?

– Действительно, я периодически разговариваю с арбитрами. Это не планируется, у меня нет такого намерения, просто у меня такой характер. Если я с чем-то не согласен, я сразу обсуждаю этот вопрос с арбитром. Скажу честно, с момента приезда в Россию ни одного плохого слова арбитру я не сказал.

Мы как-то находим общий язык, не все арбитры владеют английским языком, но футбол – наша общая тематика, поэтому всегда общение происходит максимально тактично, вежливо и этично, потому что люди делают свою работу и стараются по максимуму.

– Если у вас такой характер, что вы эмоциональный, переживаете, вы готовы стать духовным лидером «Зенита» в раздевалке? Может быть, уже стали или сейчас кто-то другой лидер? Есть ли вообще он?

– Вы знаете, мы все друг друга поддерживаем в команде. Конечно, есть лидер – это капитан Дуглас, Миша Кержаков, Александр Ерохин. Старшие игроки, которые давно играют в команде. Я достаточно новый игрок, но, даст бог, я когда-нибудь тоже смогу стать лидером. В первую очередь лидеры – именно те игроки, которые в команде не первый год.