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    Эракович назвал трех лидеров «Зенита» в раздевалке

    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил, почему часто разговаривает с арбитрами во время матчей и готов ли стать лидером команды в раздевалке.

    – Страхиня, вы один из игроков, который чаще других разговаривает с арбитрами по ходу матчей, как кажется со стороны. На каком языке вы общаетесь, если не секрет? Вы всегда так делали или это в России происходит?

    – Действительно, я периодически разговариваю с арбитрами. Это не планируется, у меня нет такого намерения, просто у меня такой характер. Если я с чем-то не согласен, я сразу обсуждаю этот вопрос с арбитром. Скажу честно, с момента приезда в Россию ни одного плохого слова арбитру я не сказал.

    Мы как-то находим общий язык, не все арбитры владеют английским языком, но футбол – наша общая тематика, поэтому всегда общение происходит максимально тактично, вежливо и этично, потому что люди делают свою работу и стараются по максимуму.

    – Если у вас такой характер, что вы эмоциональный, переживаете, вы готовы стать духовным лидером «Зенита» в раздевалке? Может быть, уже стали или сейчас кто-то другой лидер? Есть ли вообще он?

    – Вы знаете, мы все друг друга поддерживаем в команде. Конечно, есть лидер – это капитан Дуглас, Миша Кержаков, Александр Ерохин. Старшие игроки, которые давно играют в команде. Я достаточно новый игрок, но, даст бог, я когда-нибудь тоже смогу стать лидером. В первую очередь лидеры – именно те игроки, которые в команде не первый год.

    • Эракович сыграл в этом сезоне за «Зенит» 32 матча, отдал 3 передачи, получил 7 желтых карточек.
    • Серб пришел в петербургскую команду в июле.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    09.05.2024 13:26
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1715251187
    Когда называется Саша Ерохин , ну почему то в искренность не верится. ЛИДЕР !!!! Ребята , ну сколько можно врать ? Это не сайт клуба , это какой-то пропагандистский листок "Комсомолец Зенита" !
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    Project Бабангида
    1715251441
    и призрак Артёма ...в шкафчике
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    ...уефан
    1715254043
    ...тетка со шваброй - лидер любой раздевалки, без вариантов...
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    ziborock
    1715254759
    Зенит - позор российского футбола! ©
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    Красногвардейчик
    1715262551
    Особенно Ерохин авторитет)))
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    Suvorov71
    1715263652
    Можно понять так, Лёлик, Медвидь и Гена Флюгер, вот кто там лидер в раздевалке, а все там пешки. Сегожа как всегда скромно очкует в уголке
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    VVM1964
    1715268227
    Эти трое не заменят ушедшего истинного "лидера раздевалки" !!! ))) "Кого повсюду узнают, Скажите, как его зовут?..." )))
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