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    Эракович рассказал о настрое «Зенита» на остаток сезона

    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о состоянии команды перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

    – Какова реакция команды на последние неудачи? Четыре матча без побед, всего два забитых гола. Что вы говорите друг другу в раздевалке? И как идет подготовка к матчу с ЦСКА?

    – Действительно, последние четыре игры прошли не так, как мы хотели бы, но это футбол. В мире у всех команд случаются ситуации, когда игра идет не так, как хочется, – не побеждают, не забивают столько голов, сколько нужно. В любом случае дальше всe зависит только от нас.

    Нас ждут еще три финальные игры на пути к цели, которую мы себе поставили в начале сезона. И если мы их выигрываем, если мы проходим дальше в Кубке, то у нас будет шанс получить сразу два трофея.

    Действительно, у «Зенита» не было еще такого в истории. Даст бог, еще четыре, а если всe сложится хорошо, пять игр, чтобы мы отыграли, как умеем. Поверьте, тогда всe получится.

    – Страхиня, если говорить о чемпионской гонке, «Краснодар» и «Динамо» всего на одно очко отстают от «Зенита». Заставляет ли это в играх действовать осторожнее, с оглядкой на собственные ворота, стараться не рисковать?

    – Мы во всех соревнованиях стараемся не пропускать мячи и забивать. Вы верно сказали, у нас есть преимущество в одно очко, поэтому наша тактика – не поддаваться панике, не думать о том, что будет делать «Динамо» или «Краснодар».

    Как я уже говорил, всe зависит исключительно от нас. Нас ждут три серьезные игры, фактически мы к ним относимся как к трем финальным играм. Ближайший финал – это игра с ЦСКА.

    – Страхиня, в ЦСКА играет Милан Гайич. Насколько я знаю, вы с ним в очень хороших отношениях, вместе играли за «Црвену Звезду». Делает ли этот факт игру с ЦСКА еще немного более принципиальной для вас?

    – Да, мы действительно хорошие приятели. Также и со Зделаром. Мы земляки, но в первую очередь мы приятельствуем до игры, а во время матча мы противники. А после игры снова будем приятелями. Но для меня в любом случае самое важное – выйти из этой игры победителем. Надеюсь, так и будет.

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге 11 мая и начнется в 19:00.
    • 15 мая «Зенит» и ЦСКА сыграют еще один раз – в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Команда опережает на 1 очко «Краснодар» и «Динамо».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    09.05.2024 13:12
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1715254528
    Ну как ????? Команда состоит из дюжины латинос , немного русских , а интервью даёт случайный единственный серб , который рассказывает о настрое команды. Лицемерию нет предела.
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