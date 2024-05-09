Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Футболист «Сочи» рассказал, что ел перед отравлением в Грозном

    Футболист «Сочи» рассказал, что ел перед отравлением в Грозном

    Защитник «Сочи» Ваня Дркушич назвал себя первым отравившимся игроком команды перед гостевым матчем с «Ахматом».

    • Грозненцы победили со счетом 1:0.
    • Сочинцы просили перенести встречу из-за 14 отравленных футболистов, но им отказали.
    • Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

    – За два часа до игры я почувствовал себя очень плохо, постоянно ходил в туалет.

    Я был первым игроком команды, кто почувствовал себя плохо. Потом ребята приходили к доктору и говорили, что они себя плохо чувствуют.

    – Что вы ели до этого?

    – Я ел пасту болоньезе. Не знаю, связано ли это, но затем 10 игроков чувствовали себя неважно.

    Новости по теме
    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 28-го тура РПЛ 29
    «Без слабых мест»: Терехов назвал сильнейшего форварда РПЛ 3
    Назначения судей на «Зенит» – ЦСКА и другие матчи 28-го тура РПЛ 11
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2024 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1715259303
    Чача бодяжная попалась))
    Ответить
    ...уефан
    1715260960
    ... почему медицинский штаб сочинцев не обратился за помощью и диагностикой в городские службы г.Грозный?!... Что они хотели скрыть? А если бы, кто-то скончался от интоксикации? Или это оказалось бы началом какой-нибудь эпидемии?...
    Ответить
    Айболид
    1715267399
    Пообедал я сперва За решеткою у льва. Подкрепился у лисицы. У моржа попил водицы. Ел морковку у слона. С журавлем поел пшена. Погостил у носорога, Отрубей поел немного. Побывал я на пиру У хвостатых кенгуру. Был на праздничном обеде У мохнатого медведя. А зубастый крокодил Чуть меня не проглотил. (с)
    Ответить
    zigbert
    1715277677
    В день матча надо особенно внимательно относиться к приему пищи.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+