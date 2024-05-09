Футболист «Сочи» рассказал, что ел перед отравлением в Грозном

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич назвал себя первым отравившимся игроком команды перед гостевым матчем с «Ахматом».

Грозненцы победили со счетом 1:0.

Сочинцы просили перенести встречу из-за 14 отравленных футболистов, но им отказали.

Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

– За два часа до игры я почувствовал себя очень плохо, постоянно ходил в туалет.

Я был первым игроком команды, кто почувствовал себя плохо. Потом ребята приходили к доктору и говорили, что они себя плохо чувствуют.

– Что вы ели до этого?

– Я ел пасту болоньезе. Не знаю, связано ли это, но затем 10 игроков чувствовали себя неважно.