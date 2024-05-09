Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Я живу с постоянной болью, здоровье многое не позволяет»

    Мостовой: «Я живу с постоянной болью, здоровье многое не позволяет»

    55-летний Александр Мостовой посетовал на проблемы со здоровьем.

    – Вам приходилось играть в [хоккейной] Медиалиге на уколах?

    – Я на блокаде [уколах, для снятия мышечных спазмов в спине] живу 30 последних лет. Первые блокады у меня начались лет в 18. Блокады для меня как зубы почистить.

    Когда люди боятся укола – елки-палки, у меня в спине блокад было больше, чем у многих волос на голове. Всю жизнь с болями живу. Только блокады и помогают выходить на лед.

    – Вашу спину уже не вылечить?

    – Можно поставить конструкцию. Но это очень опасно и чревато тем, что, в один момент можно остаться инвалидом.

    Лет 15 назад мне в Испании предлагали это сделать. Тогда я испугался, решил выживать на блокадах.

    – Еще сыграете в Медиалиге?

    – Конечно, с удовольствием. Жалко, что получил эту травму – надрыв икроножной мышцы. Я же не сыграл пять последних матчей.

    Очень хочу вернуться, но нужно поговорить о формате, найти справедливый вариант. Или пусть у всех играют все молодые. Но не ветераны против молодых.

    Представьте, что мы, 50-летние, выйдем играть в футбол против ребят, которым по 20 лет. В чем смысл? Когда мне было 20, мне было пофигу, кто против меня выходил – я всех один обыгрывал.

    – Планируете перед стартом следующей Медиалиги подтянуть физическую форму?

    – Конечно, обязательно. Если бы у меня была здоровая спина, поверьте, многим бы я еще фору давал. Другое дело, что я живу с постоянной болью. Не только спина – сейчас мучаюсь с надрывом икроножной. Уже два месяца ничего не делаю.

    Здоровье многое не позволяет. Когда живешь с ощущением, что если сейчас побежишь, будет надрыв или заболит спина, то лишний раз перестраховываешься.

    Главная цель у меня на тренировке – чтобы ничего не заболело. Но будь я на 20 лет моложе, поверь мне, многие сейчас с открытыми ртом смотрели бы.

    Новости по теме
    Мостовой: «Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл» 26
    Мостовой объяснил ухудшение игры Сперцяна 3
    Мостовой оценил соперников по финалу Лиги чемпионов 1
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2024 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Krics
    1715255017
    Санёк -это зависть называется,ихмо.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1715256506
    К чему эти плаканья, да, здоровья тебе Александр, но слишком много"я".
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715269628
    Как молоды мы были....
    Ответить
    VVM1964
    1715273177
    "Вот так и живу… в постоянном конфликте души и тела". (с).
    Ответить
    Виктор56--google
    1715332812
    Александр, мы верим в тебя...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+