В «Бешикташе» отреагировали на информацию о приглашении Карпина

Помощник главы футбольного департамента «Бешикташа» Эмра Байрактар ответил, действительно ли клуб заинтересован в назначении Валерия Карпина.

Сообщалось, что турки предлагают тренеру зарплату в размере 3 млн евро в год.

Помимо Карпина, «Бешикташ» рассматривает кандидатуры Нури Шахина и Марка ван Боммела.

Российский специалист совмещает посты в «Ростове» и национальной сборной.

«Президент и члены правления клуба ведут работу по поиску нового главного тренера «Бешикташа».

Что касается Валерия Карпина, то я впервые слышу о нем, его нет в шорт‑листе клуба», – сказал Байрактар.