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    • В «Бешикташе» отреагировали на информацию о приглашении Карпина

    В «Бешикташе» отреагировали на информацию о приглашении Карпина

    Помощник главы футбольного департамента «Бешикташа» Эмра Байрактар ответил, действительно ли клуб заинтересован в назначении Валерия Карпина.

    • Сообщалось, что турки предлагают тренеру зарплату в размере 3 млн евро в год.
    • Помимо Карпина, «Бешикташ» рассматривает кандидатуры Нури Шахина и Марка ван Боммела.
    • Российский специалист совмещает посты в «Ростове» и национальной сборной.

    «Президент и члены правления клуба ведут работу по поиску нового главного тренера «Бешикташа».

    Что касается Валерия Карпина, то я впервые слышу о нем, его нет в шорт‑листе клуба», – сказал Байрактар.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2024 12:12
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1717234021
    С чьей то лёгкой руки , в экспертных кругах , принято считать , что Карпин лучший тренер в стране . Ну наверно чтобы хоть как-то поднять его статус появляются вбросы , что им ещё интересуются где-то. Это по нашему, из г пытаться сделать конфетку. Один вопрос , если он такой сильный специалист , то почему никто из отечественных топов не зовёт его ? Все глупы и слепы ?
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    The only one
    1717236249
    Желтопузые журналюри публикуют "сенсационную" отсебячину, затем сами же её опровергают. На этом и живут.
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    andr45
    1717236562
    Агентство False news, ссылаясь на инсайдера Ивана Карпова, сообщало, что турецкий «Бешикташ» предложил Карпину зарплату в размере 3 млн евро в год. В свою очередь И. Карпову об этом поведали черти во время алкогольного делирия, то бишь приступа белой горячки( Ваня, не верь чертям, до добра они тебя не доведут(
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    FRZZ
    1717249550
    Вот, что следовало ожидать. Журналюги напишут все что угодно, другое дело если бы их штрафовали за ложь.
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