Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Реакция «Ростова» на новость об интересе «Бешикташа» к Карпину

    Реакция «Ростова» на новость об интересе «Бешикташа» к Карпину

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина в «Бешикташ».

    • Сообщалось, что турецкий клуб предлагает зарплату в размере 3 млн евро в год.
    • Помимо Карпина, «Бешикташ» рассматривает кандидатуры Нури Шахина и Марка ван Боммела.
    • Российский тренер совмещает посты в «Ростове» и национальной сборной.

    «Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения.

    Карпин остается в «Ростове». Нет желания реагировать на сплетни. У нас все без изменений, у нас все хорошо. Готовимся к сезону», – сказал Рыскин.

    Новости по теме
    Карпин: «На днях Сафонов станет игроком «ПСЖ»
    Радимов – о Карпиных: «Люблю Валеру и Дашку, она классная девка» 9
    «Как это возможно вообще?»: Карпин раскритиковал регламент РПЛ 11
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2024 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мордаванин
    1717231042
    ржут ,не могут
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1717234790
    А Бешикташ в курсе?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+