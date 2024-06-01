Реакция «Ростова» на новость об интересе «Бешикташа» к Карпину

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина в «Бешикташ».

Сообщалось, что турецкий клуб предлагает зарплату в размере 3 млн евро в год.

Помимо Карпина, «Бешикташ» рассматривает кандидатуры Нури Шахина и Марка ван Боммела.

Российский тренер совмещает посты в «Ростове» и национальной сборной.

«Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения.

Карпин остается в «Ростове». Нет желания реагировать на сплетни. У нас все без изменений, у нас все хорошо. Готовимся к сезону», – сказал Рыскин.