Булыкин: «Сафонову понравится Париж – рестораны, ночные клубы, много моделей на улицах»

Дмитрий Булыкин высказался о скором переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
«Сафонов быстро разберется, куда надо ходить, а куда не надо. Будут выбираться с партнерами по команде, ему все покажут.
Самое главное – коммуницировать с командой, партнерами, быть с ними и быстро адаптироваться. Там любят, когда футболисты общаются и посещают не только командные мероприятия.
Партнеры покажут, расскажут, как ходить, куда, укажут на все злачные места. Париж, конечно, красивый, есть где побывать и в плане ресторанов и хороших ночных клубов.
Это город европейской моды, там можно встретить много моделей на улицах, поэтому я думаю, Матвею все понравится.
Главное – проявить себя, это сразу придаст ему уверенности. Желаю удачи, потому что вторым вратарем ему вряд ли понравится сидеть.
Момент будет, важно дождаться и показать себя. Не нужно вести там закрытый образ жизни, тогда все получится», – заявил Булыкин.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.