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    • Булыкин: «Сафонову понравится Париж – рестораны, ночные клубы, много моделей на улицах»

    Булыкин: «Сафонову понравится Париж – рестораны, ночные клубы, много моделей на улицах»

    Дмитрий Булыкин высказался о скором переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    «Сафонов быстро разберется, куда надо ходить, а куда не надо. Будут выбираться с партнерами по команде, ему все покажут.

    Самое главное – коммуницировать с командой, партнерами, быть с ними и быстро адаптироваться. Там любят, когда футболисты общаются и посещают не только командные мероприятия.

    Партнеры покажут, расскажут, как ходить, куда, укажут на все злачные места. Париж, конечно, красивый, есть где побывать и в плане ресторанов и хороших ночных клубов.

    Это город европейской моды, там можно встретить много моделей на улицах, поэтому я думаю, Матвею все понравится.

    Главное – проявить себя, это сразу придаст ему уверенности. Желаю удачи, потому что вторым вратарем ему вряд ли понравится сидеть.

    Момент будет, важно дождаться и показать себя. Не нужно вести там закрытый образ жизни, тогда все получится», – заявил Булыкин.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.06.2024 15:41
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1717247361
    Димон, где ты там увидел много моделей на улицах?... Ты имеешь в виду хохлушек и румынок?... Этих "моделей" там хватает. )
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    NewLife
    1717248371
    Как говориться: каждому свое - Булыкину рестораны и ночные клубы, а кому-то музей Дорсе, Лувр, Монмартр, Нотр Дам, Мулен Руж.
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    BAIv
    1717258364
    А как же игра, тренировки? Или заключил контракт, а с футболом как получится, так 95% наших игроков и делают, плюс иносранцы которые едут к нам такое же гавно!
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    qwertyйцукен
    1717260337
    Девушке Сафонова не понравится Париж --слишком много моделей на улицах.Уведут Матвейку с.учки.Гы гы
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    Против дэбилов
    1717423988
    Главное на север Парижа не соваться, в 10ку, там на гоп могут поставить и среди белого дня. Нам машину вскрыли прям около Эйфелевой средь белого дня за углом около Азербайджанского культурного центра на платной парковке, в 30 ти секундах от башни, жена под сиденьем сумочку спрятала, там загпаспорт был, тоже ушёл.Вот такой он Париж.
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