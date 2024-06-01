Булыкин: «Сафонову понравится Париж – рестораны, ночные клубы, много моделей на улицах»

Дмитрий Булыкин высказался о скором переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Сафонов быстро разберется, куда надо ходить, а куда не надо. Будут выбираться с партнерами по команде, ему все покажут.

Самое главное – коммуницировать с командой, партнерами, быть с ними и быстро адаптироваться. Там любят, когда футболисты общаются и посещают не только командные мероприятия.

Партнеры покажут, расскажут, как ходить, куда, укажут на все злачные места. Париж, конечно, красивый, есть где побывать и в плане ресторанов и хороших ночных клубов.

Это город европейской моды, там можно встретить много моделей на улицах, поэтому я думаю, Матвею все понравится.

Главное – проявить себя, это сразу придаст ему уверенности. Желаю удачи, потому что вторым вратарем ему вряд ли понравится сидеть.

Момент будет, важно дождаться и показать себя. Не нужно вести там закрытый образ жизни, тогда все получится», – заявил Булыкин.