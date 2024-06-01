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    • Слишкович: «В мире есть всего 5 игроков, которые могут за день до матча выпить хоть 2 литра водки»

    Слишкович: «В мире есть всего 5 игроков, которые могут за день до матча выпить хоть 2 литра водки»

    Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович порассуждал о влиянии на футболистов алкоголя.

    «Бокал пива после игры особо ни на что не влияет. Каждый игрок понимает, когда он может выпить, а когда – нет.

    В конце концов пиво многое не меняет. Нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал после матча. Но если футболист выпьет за два дня до игры и ничего не покажет на поле, тогда возникнут проблемы.

    В мире есть всего 5 игроков, которые могут себе позволить за день до игры выпить хоть два литра водки. Вы прекрасно знаете, кто это – лучшие футболисты в мире.

    Например, Роналдиньо себе позволял такие моменты, но на следующий день был лучшим на поле. Остальные такое себе позволить не могут», – сказал Слишкович.

    • Босниец исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.
    • Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    01.06.2024 16:26
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    Комментарии (52)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    paracetamol
    1717257920
    И сколько у тебя алкашей в свинарнике было?
    Ответить
    ivany4
    1717259654
    Вот поэтому Слишкович и поехал добровольно домой.)) И этот человек будет рассказывать русскому человеку про водку?!?! Ври, но знай меру.)))
    Ответить
    qwertyйцукен
    1717260047
    Вы прекрасно знаете, кто это – лучшие футболисты в мире===== Они то как раз не пьют до игры.Соблюдают режим.И из за этого тоже, они лучшие.
    Ответить
    ...уефан
    1717260381
    ...с цифрами, особенно, если они означают объёмы, надо быть осторожнее, Володя!)...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1717260887
    В нашем чемпионате, не то что водку, а бромонтан вёдрами жрали перед матчем. Гыгыгы
    Ответить
    Fialet
    1717261865
    Слижкович оказался пестдаболом. Проехал на багаже Абаскаля, теперь пургу метёт.
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    alefreddy
    1717263451
    бред какой то с похмелья
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    Sergey--google
    1717263946
    Товарищ Ленин мог и во время матча ведро самогона потребить. А потом в одного всех раскатывал на броневичке.
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    Игорь N5
    1717309358
    Дзюба, Кокорин, Смолов, Игнатьев, Песьяков
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    Petrovich70
    1717391432
    Роналдиньо Гаушо пил водку по 2 литра???
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