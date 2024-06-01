В РФС рассказали об ожидаемой посещаемости суперфинала Фонбет Кубка России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, сколько болельщиков будет на суперфинале Фонбет Кубка России.

«В настоящий момент продано более 40 тысяч билетов на суперфинал. Напоминаю, что коммерческая вместимость чуть меньше, чем полная вместимость всех «Лужников».

Мы рассчитываем, что порядка 45 тысяч болельщиков или больше будет завтра на трибунах», – сказал Митрофанов.