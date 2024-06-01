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    • В РФС рассказали об ожидаемой посещаемости суперфинала Фонбет Кубка России

    В РФС рассказали об ожидаемой посещаемости суперфинала Фонбет Кубка России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, сколько болельщиков будет на суперфинале Фонбет Кубка России.

    «В настоящий момент продано более 40 тысяч билетов на суперфинал. Напоминаю, что коммерческая вместимость чуть меньше, чем полная вместимость всех «Лужников».

    Мы рассчитываем, что порядка 45 тысяч болельщиков или больше будет завтра на трибунах», – сказал Митрофанов.

    • Трофей разыграют «Балтика» и «Зенит».
    • Суперфинал начнется 2 июня в 18:00 мск.
    • «Лужники» вмещают 81 тысячу человек.

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    Источник: ТАСС

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    01.06.2024 16:08
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    Комментарии (12)
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    fakeid
    1717249682
    скучнейший финал нас ожидает, лучше бы из москвы кто в него пробрался, чем балтика из фнл.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1717251510
    Митрофанов, ну скажи, что стадион будет заполнен на половину, будут полупустые трибуны, прими это как факт.
    Ответить
    paracetamol
    1717262325
    А вот если бы Дырнамо в финал вышло, вот бы ментов набежало... Хорошо, что Зенит их вынес!
    Ответить
    Спартач80
    1717263958
    Кому интересно это убожество? Я про Зенит.
    Ответить
    Spirit_78
    1717271444
    Фан-уйди уберите с этого финала - и ещё 15к добавится. Хотя нет, уже поздно.
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    BRO_football
    1717352016
    Прям продано? Или часть просто так раздали, лишь бы хоть кто-нибудь пришёл?
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