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    • Линекер будет болеть против «Боруссии» в финале ЛЧ из-за нового спонсора клуба

    Линекер будет болеть против «Боруссии» в финале ЛЧ из-за нового спонсора клуба

    Гари Линекер раскрыл свои предпочтения на финальный матч Лиги чемпионов.

    «Впервые буду болеть за «Реал» в финале ЛЧ», – написал экс-форвард «Барселоны», ретвитнув новость о партнерстве «Боруссии» с Rheinmetall AG.

    • Rheinmetall AG – немецкий оборонный концерн.
    • Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе.
    • Отдельные фанатские группировки осудили «Боруссию» за нового спонсора.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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    01.06.2024 13:13
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1717237767
    даже в новостях на канале россия-1 сочли нужным рассказать, какие боруссия мудаки)
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    Алексей З
    1717240840
    Это личный выбор Линекера. Интересно , а он знает из каких комплектующих состоят дроны , мины , управляющие бомбы ? Возможно концерны производящие их также спонсируют кого-то.
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