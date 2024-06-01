Линекер будет болеть против «Боруссии» в финале ЛЧ из-за нового спонсора клуба

Гари Линекер раскрыл свои предпочтения на финальный матч Лиги чемпионов.
- Трофей разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».
- Финал состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Впервые буду болеть за «Реал» в финале ЛЧ», – написал экс-форвард «Барселоны», ретвитнув новость о партнерстве «Боруссии» с Rheinmetall AG.
- Rheinmetall AG – немецкий оборонный концерн.
- Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе.
- Отдельные фанатские группировки осудили «Боруссию» за нового спонсора.