Линекер будет болеть против «Боруссии» в финале ЛЧ из-за нового спонсора клуба

Гари Линекер раскрыл свои предпочтения на финальный матч Лиги чемпионов.

Трофей разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Финал состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Впервые буду болеть за «Реал» в финале ЛЧ», – написал экс-форвард «Барселоны», ретвитнув новость о партнерстве «Боруссии» с Rheinmetall AG.