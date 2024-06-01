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    Мостовой оценил шансы «Реала» и «Боруссии» выиграть ЛЧ

    Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов.

    «Фаворит для меня «Реал», даю шансы где-то 60 на 40. С исходом того, что финал для этого и делается.

    Полторы недели назад мы увидели, когда «Байер» устанавливал рекорд за рекордом, а «Аталанта», которая ничего не выигрывала, и 3:0 победила! Леверкузен за один круг меньше в Бундеслиге пропустил, чем за одну игру.

    Тем финал и прекрасен. Ясно, что «Реал» фаворит, а попадание «Боруссии» в финал Лиги чемпионов остаeтся загадкой. После выхода всех команд из групп у Дортмунда был самый большой коэффициент на то, что он выйдет в финал», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    01.06.2024 16:43
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