Мостовой оценил шансы «Реала» и «Боруссии» выиграть ЛЧ

Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов.

Трофей разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Финал состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Фаворит для меня «Реал», даю шансы где-то 60 на 40. С исходом того, что финал для этого и делается.

Полторы недели назад мы увидели, когда «Байер» устанавливал рекорд за рекордом, а «Аталанта», которая ничего не выигрывала, и 3:0 победила! Леверкузен за один круг меньше в Бундеслиге пропустил, чем за одну игру.

Тем финал и прекрасен. Ясно, что «Реал» фаворит, а попадание «Боруссии» в финал Лиги чемпионов остаeтся загадкой. После выхода всех команд из групп у Дортмунда был самый большой коэффициент на то, что он выйдет в финал», – сказал Мостовой.