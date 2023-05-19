«Реал» хочет собрать «суперкоманду»: масштабный трансферный план клуба

«Реал» планирует серьезно усилиться в летнее трансферное окно.

По информации AS, «Реал» хочет усилить состав во всех линиях, чтобы к завершению реконструкции стадиона «Сантьяго Бернарбеу» обладать «суперкомандой».

«Реал» намерен подписать нападающего, который сможет подменять Карима Бензема до перехода Эндрика в 2024 году. Кроме того, мадридцы хотят подписать опытного вратаря, который иногда будет подменять Тибо Куртуа.

«Реал» также планирует подписать крайних защитников и двух игроков центра поля.