«Это исключено»: испанский журналист – о переговорах «Реала» с «ПСЖ» по Мбаппе

Ведущий El Chiringuito Хосеп Педрероль, близкий к руководству «Реала», заявил, что мадридский клуб не будет договариваться с «ПСЖ» о трансфере Килиана Мбаппе.
«Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ», это исключено», – сказал Педрероль.
Вероятно, испанцы могут вернуться к кандидатуре 24-летнего нападающего только в случае, если он станет свободным агентом.
- В 2022 году Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».
- Новое соглашение с парижанами заключено по схеме «2+1».
- В этом сезоне француз забил 36 голов и сделал 9 ассистов в 39 матчах.
Источник: Fox Deportes