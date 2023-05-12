«Это исключено»: испанский журналист – о переговорах «Реала» с «ПСЖ» по Мбаппе

Ведущий El Chiringuito Хосеп Педрероль, близкий к руководству «Реала», заявил, что мадридский клуб не будет договариваться с «ПСЖ» о трансфере Килиана Мбаппе.

«Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ», это исключено», – сказал Педрероль.

Вероятно, испанцы могут вернуться к кандидатуре 24-летнего нападающего только в случае, если он станет свободным агентом.