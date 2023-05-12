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    • «Это исключено»: испанский журналист – о переговорах «Реала» с «ПСЖ» по Мбаппе

    «Это исключено»: испанский журналист – о переговорах «Реала» с «ПСЖ» по Мбаппе

    Ведущий El Chiringuito Хосеп Педрероль, близкий к руководству «Реала», заявил, что мадридский клуб не будет договариваться с «ПСЖ» о трансфере Килиана Мбаппе.

    «Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ», это исключено», – сказал Педрероль.

    Вероятно, испанцы могут вернуться к кандидатуре 24-летнего нападающего только в случае, если он станет свободным агентом.

    • В 2022 году Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».
    • Новое соглашение с парижанами заключено по схеме «2+1».
    • В этом сезоне француз забил 36 голов и сделал 9 ассистов в 39 матчах.

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    Источник: Fox Deportes

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19676

      Cleaner 1 час назад

      Хороший, но проблемный игрок. Ему в Барселону надо.

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