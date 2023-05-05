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    Клопп оценил шансы «Ливерпуля» финишировать в топ-4 АПЛ

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, верит ли он в попадание своей команды в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

    «Наши соперники находятся в лучшем положении. Пока они побеждают, у нас нет шансов. Даже если удастся оказать давление на другие команды, не все в наших руках.

    У нас 59 очков, у «Манчестер Юнайтед» – 63. Мы можем набрать максимум 71, то есть «МЮ» нужно 8 очков из 15. Думаю, они это сделают. Они выиграют три матча из оставшихся – и все.

    Мы планируем финишировать как можно выше. Сейчас это пятое место, но гарантий нет», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» отстает от «МЮ» на 4 очка при игре в запасе у соперника.
    • «Ньюкасл» опережает мерсисайдцев на 6 баллов, также имея на матч меньше.

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    Источник: BBC

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    05.05.2023 17:27
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