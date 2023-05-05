Американская футболистка потребовала уменьшить ей грудь в FIFA 23

Нападающая «Орландо» Сидни Леру обратилась к компании EA Sports.
Она потребовала уменьшить ей грудь в футбольном симуляторе FIFA 23.
«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови, а кто-то еще сделал меня с большой грудью!
Уменьшите мне грудь немного и сделайте другую майку. Брови пока можно оставить», – написала американская футболистка в соцсетях.
- Сидни Леру в воскресенье исполнится 33 года.
- Она выигрывала чемпионат мира и Олимпиаду.
- Ее рейтинг в FIFA 23 – 81.
Фото: EA Sports & Alamy
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Источник: Sportbible