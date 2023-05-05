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    • Американская футболистка потребовала уменьшить ей грудь в FIFA 23

    Американская футболистка потребовала уменьшить ей грудь в FIFA 23

    Нападающая «Орландо» Сидни Леру обратилась к компании EA Sports.

    Она потребовала уменьшить ей грудь в футбольном симуляторе FIFA 23.

    «Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови, а кто-то еще сделал меня с большой грудью!

    Уменьшите мне грудь немного и сделайте другую майку. Брови пока можно оставить», – написала американская футболистка в соцсетях.

    • Сидни Леру в воскресенье исполнится 33 года.
    • Она выигрывала чемпионат мира и Олимпиаду.
    • Ее рейтинг в FIFA 23 – 81.

    Фото: EA Sports & Alamy

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    Источник: Sportbible

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    05.05.2023 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3525

      FRZZ 5 мая, 17:59

      Какую б....дь, ценную новость нашёл бомбардир.....

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