Стало известно, сколько Саудовская Аравия платит Месси за работу амбассадором

Журналисты узнали, сколько нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получает за работу амбассадором Саудовской Аравии по туризму. Речь идет о 30 миллионах евро в год.

В январе 2021 года аналогичная работа предлагалась Криштиану Роналду, но он отказался. Португальцу были готовы платить меньше – 6 миллионов евро в год.

Месси выступает амбассадором Саудовской Аравии с мая 2022 года.

Игрок, вероятно, продолжит карьеру в этой стране.

Летом у Месси истекает контракт с «ПСЖ».

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