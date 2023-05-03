Стало известно, сколько Саудовская Аравия платит Месси за работу амбассадором

наш пострел, везде успел...
Журналисты узнали, сколько нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получает за работу амбассадором Саудовской Аравии по туризму. Речь идет о 30 миллионах евро в год.
В январе 2021 года аналогичная работа предлагалась Криштиану Роналду, но он отказался. Португальцу были готовы платить меньше – 6 миллионов евро в год.
- Месси выступает амбассадором Саудовской Аравии с мая 2022 года.
- Игрок, вероятно, продолжит карьеру в этой стране.
- Летом у Месси истекает контракт с «ПСЖ».
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