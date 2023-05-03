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    • Стало известно, сколько Саудовская Аравия платит Месси за работу амбассадором

    Стало известно, сколько Саудовская Аравия платит Месси за работу амбассадором

    Журналисты узнали, сколько нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получает за работу амбассадором Саудовской Аравии по туризму. Речь идет о 30 миллионах евро в год.

    В январе 2021 года аналогичная работа предлагалась Криштиану Роналду, но он отказался. Португальцу были готовы платить меньше – 6 миллионов евро в год.

    • Месси выступает амбассадором Саудовской Аравии с мая 2022 года.
    • Игрок, вероятно, продолжит карьеру в этой стране.
    • Летом у Месси истекает контракт с «ПСЖ».

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    Источник: The Athletic

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    03.05.2023 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1000

      эд100 3 мая, 15:39

      наш пострел, везде успел...

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