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    • Агент Тюкавина: «Мудрик в «Челси» смешно выглядит – хочется, чтобы Костю с ним не сравнивали»

    Агент Тюкавина: «Мудрик в «Челси» смешно выглядит – хочется, чтобы Костю с ним не сравнивали»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как игрок будет выбирать иностранный клуб для продолжения карьеры.

    – У Кости есть цель уехать в топ-чемпионат?

    – Да, есть цель уехать именно в хороший чемпионат. У любого хоккеиста есть желание поиграть в НХЛ, у баскетболиста – в НБА. Но надо понимать, что Костя не поедет играть в чемпионат Мальты или Шотландии.

    Только топ-5 чемпионатов Европы, причем не статистом, а желанным игроком. Хочется уйти в серьезный клуб и играть там хорошо, чтобы не сравнивали, например, с Мудриком, за которого заплатили 100 миллионов, а он смешно выглядит. Имидж очень многое значит в карьере футболиста.

    Раньше у вратарей был только 1-й и 16-й номер, а когда начал играть Игорь Акинфеев, то все стали носить 35-й. Это его заслуга. Сейчас смотрю, что уже некоторые футболисты РПЛ начинают играть под 70-м номером [игровой номер Тюкавина]. Его игра нравится людям, фанаты его любят.

    – Были ли конкретные предложения? Какое-то время назад говорили о дортмундской «Боруссии» и «Брюгге».

    – Время от времени предложения появляются. Надо понимать, что многие клубы, может, и хотели бы подписать Тюкавина, но политический фон может создать на клуб давление.

    Зачем им это надо? Сейчас нужно чуть подождать, у нас есть действующий контракт, мы его исполняем.

    – Контракт до конца следующего сезона?

    – С возможностью продления на еще один год, так что де-юре мы не имеем права с кем-то вести переговоры. Только если клуб придет к нам и скажет, что есть серьезное предложения с большими деньгами.

    При любых переговорах надо уважать команду, выполнять условия контракта, нельзя просто захотеть и куда-то уйти.

    – С кем бы могли сравнить Тюкавина из топ-футболистов?

    – Местами он похож на Эрлинга Холанда, может протащить мяч. Норвежец мощнее, а Тюкавин техничнее.

    В какой-то мере схож голевым чутьем с Робертом Левандовским. В любом случае Костя хочет быть первым Тюкавиным, а не вторым Холандом.

    • В этом сезоне Тюкавин забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2023 18:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 3 мая, 10:50

      Тюкавин хорош только по российским меркам. В ведущие клубы топ-5 Европы ему не попасть. Разве только в команды середняки или борющиеся за выживание.

      0
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      Рейтинг: +4553

      Oldtrafford83 3 мая, 08:27

      Не знал что есть чемпионат Мальты))

      0
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      Рейтинг: +5592

      neim 3 мая, 03:33

      В Челси сейчас вообще все смешно выглядят, не только Мудрик. И даже комментаторы с Бомбардира.

      0
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      Рейтинг: +5592

      neim > neim 3 мая, 03:50

      Достаточно вспомнить как уходил за бугор Хвича, он тоже особо звезд с неба не хватал и не особо кому нужен был, однако знатоки-критики (критиканы, кретины) до сих пор молчат.

      0
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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 2 мая, 22:29

      Гениальный игрок , гениальный и главное не нужен никому, но как на Холанда и Левандовского похож. Лучший в мире !!!
      Да что там в мире , в России !!!
      Это ж сколько ханки надо выжрать чтобы такое сгородить ?

      1
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      Рейтинг: +1498

      elessar arnor 2 мая, 21:14

      9 мячей в 33 матчах, мощно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      эд100 2 мая, 20:44

      кто это вообще?..., о ком, о чём этот бред? Интересно, Тюкавин то же о себе такого мнения, или это просто ему так с агентом "повезло"?...

      1
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 19:23

      Динамовец Тюкавин даже по сравнению с Мудриком - НИКТО!

      1
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      Рейтинг: +5592

      neim > Cleaner 3 мая, 04:00

      А в ЦСКА, даже с Мудриком сравнить не кого ))).

      0
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      Рейтинг: +2464

      моэм 2 мая, 19:15

      Про Мудрика лучше бы молчали , за него уже дали 100 лямов , а за Тюкавина пока НИКТО не даёт и заявленных 7 лямов ....ну а то что агент ставит рядом с Левандовски и Холландом , это даже не нескромность а просто идиотизм ,...Тюкавин может им пригодится разве что в роли болл боя .

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      Рейтинг: +5592

      neim > моэм 3 мая, 04:04

      Так за Тюкавина ни кто ни чего не просит, по этому и не дают. Приходите через год, когда "распродажа" начнется, а лучше очередь за ранее бронируйте, а то останетесь у разбитого корыта.

      0
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      Рейтинг: +1857

      Artemka444 2 мая, 19:15

      Кому он там нужен то???

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      Рейтинг: +411

      Romeo 123 2 мая, 18:57

      Пусть сначала уедет а то бла бла бла , потом и сравним

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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch > AtticusFinch 2 мая, 21:57

      Смешно конечно такую чушь читать, даже не дочитал ни куя...Я понимаю агентам нужно рекламировать своих кормильцев, но в России трэш-ток не работает, у нас это скорее анти-реклама, другое дело может это для иностранцев зачитал ересь, ну так они кинутся смотреть нарезки лучших матчей нового Холланда, и через 5 минут просто никогда не будут брать трубку от этого агента...Мудрик конечно и 20 не стоит - но там другая история...

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