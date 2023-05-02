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  • Агент Тюкавина: «Мудрик в «Челси» смешно выглядит – хочется, чтобы Костю с ним не сравнивали»

Агент Тюкавина: «Мудрик в «Челси» смешно выглядит – хочется, чтобы Костю с ним не сравнивали»

2 мая 2023, 18:41
11

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как игрок будет выбирать иностранный клуб для продолжения карьеры.

– У Кости есть цель уехать в топ-чемпионат?

– Да, есть цель уехать именно в хороший чемпионат. У любого хоккеиста есть желание поиграть в НХЛ, у баскетболиста – в НБА. Но надо понимать, что Костя не поедет играть в чемпионат Мальты или Шотландии.

Только топ-5 чемпионатов Европы, причем не статистом, а желанным игроком. Хочется уйти в серьезный клуб и играть там хорошо, чтобы не сравнивали, например, с Мудриком, за которого заплатили 100 миллионов, а он смешно выглядит. Имидж очень многое значит в карьере футболиста.

Раньше у вратарей был только 1-й и 16-й номер, а когда начал играть Игорь Акинфеев, то все стали носить 35-й. Это его заслуга. Сейчас смотрю, что уже некоторые футболисты РПЛ начинают играть под 70-м номером [игровой номер Тюкавина]. Его игра нравится людям, фанаты его любят.

– Были ли конкретные предложения? Какое-то время назад говорили о дортмундской «Боруссии» и «Брюгге».

– Время от времени предложения появляются. Надо понимать, что многие клубы, может, и хотели бы подписать Тюкавина, но политический фон может создать на клуб давление.

Зачем им это надо? Сейчас нужно чуть подождать, у нас есть действующий контракт, мы его исполняем.

– Контракт до конца следующего сезона?

– С возможностью продления на еще один год, так что де-юре мы не имеем права с кем-то вести переговоры. Только если клуб придет к нам и скажет, что есть серьезное предложения с большими деньгами.

При любых переговорах надо уважать команду, выполнять условия контракта, нельзя просто захотеть и куда-то уйти.

– С кем бы могли сравнить Тюкавина из топ-футболистов?

– Местами он похож на Эрлинга Холанда, может протащить мяч. Норвежец мощнее, а Тюкавин техничнее.

В какой-то мере схож голевым чутьем с Робертом Левандовским. В любом случае Костя хочет быть первым Тюкавиным, а не вторым Холандом.

  • В этом сезоне Тюкавин забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (11)
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Romeo 123
1683043073
Пусть сначала уедет а то бла бла бла , потом и сравним
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Artemka444
1683044148
Кому он там нужен то???
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моэм
1683044154
Про Мудрика лучше бы молчали , за него уже дали 100 лямов , а за Тюкавина пока НИКТО не даёт и заявленных 7 лямов ....ну а то что агент ставит рядом с Левандовски и Холландом , это даже не нескромность а просто идиотизм ,...Тюкавин может им пригодится разве что в роли болл боя .
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эд100
1683049496
кто это вообще?..., о ком, о чём этот бред? Интересно, Тюкавин то же о себе такого мнения, или это просто ему так с агентом "повезло"?...
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neim
1683074026
В Челси сейчас вообще все смешно выглядят, не только Мудрик. И даже комментаторы с Бомбардира.
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Oldtrafford83
1683091634
Не знал что есть чемпионат Мальты))
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zigbert
1683100252
Тюкавин хорош только по российским меркам. В ведущие клубы топ-5 Европы ему не попасть. Разве только в команды середняки или борющиеся за выживание.
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