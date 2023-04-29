Трибуны «Стад де Франс» перед финалом Кубка Франции обнесли забором с шипами – на игре будет Макрон

Полиция предприняла меры безопасности перед финалом Куба Франции между «Нантом» и «Тулузой». Трибуны обнесены забором с шипами.
Ограждение призвано не допустить прорыв болельщиков на поле. На игре будет президент страны Эмманюэль Макрон.
- На матче планировалась акция протеста в связи с повышением пенсионного возраста во Франции.
- В середине апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции.
- Реформа повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»