Трибуны «Стад де Франс» перед финалом Кубка Франции обнесли забором с шипами – на игре будет Макрон

Полиция предприняла меры безопасности перед финалом Куба Франции между «Нантом» и «Тулузой». Трибуны обнесены забором с шипами.

Ограждение призвано не допустить прорыв болельщиков на поле. На игре будет президент страны Эмманюэль Макрон.