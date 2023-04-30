Кубок Франции. «Тулуза» в финале разгромила «Нант» (5:1), это 1-й трофей в истории клуба

«Тулуза» в финале Кубка Франции крупно победила «Нант». Уже в первом тайме тулузцы вели со счетом 4:0.

Встреча прошла на «Стад де Франс». Ее посетил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Тулуза», таким образом, сыграет в следующем сезоне в еврокубках. В прошлом сезоне команда была в Лиге 2.

Это первый трофей в 53-летней истории «Тулузы».

Франция. Кубок. Финал

Нант – Тулуза – 1:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Коста, 4; 0:2 – Коста, 10; 0:3 – Даллинга, 23; 0:4 – Даллинга, 31; 1:4 – Бляс, 75 (с пенальти); 1:5 – Абухляль, 79.

Результаты Кубка Франции