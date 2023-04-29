Полиция запретила акцию протеста перед финалом Кубка Франции

Сегодня «Нант» и «Тулуза» разыграют Кубок Франции на «Стад де Франс» в Париже.

Финальный матч начнется в 22:00 мск.

Перед игрой люди хотели провести акцию протеста против повышения пенсионного возраста в стране.

Они планировали показать красные карточки президенту Франции Эммануэлю Макрону, который посетит финал.

Полиция без объяснения причин манифестацию запретила.

Также впервые за время своего президентства Макрон не выйдет на газон, чтобы поприветствовать финалистов Кубка страны.