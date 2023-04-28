Тюкавин пожелал фанатам «Динамо» терпения

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам московсокого клуба перед матчем с «Факелом» в 25-м туре РПЛ.

– На матче с «Факелом» клуб отпразднует своe столетие вместе с болельщиками. Чувствуете особую ответственность перед этой встречей?

– У клуба большой юбилей, и, конечно, мы чувствуем ответственность. Это хорошая дата, и хочется подарить праздник всем болельщикам и самим себе. Хотел бы выразить им отдельную благодарность за то, что всегда переживают и поддерживают нас.

– Что бы сейчас им пожелали?

– Самое главное, чего я бы сейчас пожелал – это терпение. Прекрасно понимаю, что все мечтают о трофеях. Мы идeм к этому, стараемся. Очень обидно, что не получилось этого сделать в юбилейный год. Надеюсь, что это случится в скором времени.

Также желаю всем здоровья, это самое важное. Спасибо, что приходите на трибуны и поддерживаете нас. Нам очень сильно помогает, когда вас много.