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    Тюкавин пожелал фанатам «Динамо» терпения

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам московсокого клуба перед матчем с «Факелом» в 25-м туре РПЛ.

    – На матче с «Факелом» клуб отпразднует своe столетие вместе с болельщиками. Чувствуете особую ответственность перед этой встречей?

    – У клуба большой юбилей, и, конечно, мы чувствуем ответственность. Это хорошая дата, и хочется подарить праздник всем болельщикам и самим себе. Хотел бы выразить им отдельную благодарность за то, что всегда переживают и поддерживают нас.

    – Что бы сейчас им пожелали?

    – Самое главное, чего я бы сейчас пожелал – это терпение. Прекрасно понимаю, что все мечтают о трофеях. Мы идeм к этому, стараемся. Очень обидно, что не получилось этого сделать в юбилейный год. Надеюсь, что это случится в скором времени.

    Также желаю всем здоровья, это самое важное. Спасибо, что приходите на трибуны и поддерживаете нас. Нам очень сильно помогает, когда вас много.

    • «Динамо» примет «Факел» сегодня, 28 апреля.
    • Матч начнется в 20:00 мск.

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    Источник: сайт «Динамо»

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