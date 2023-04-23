Дисквалификацию Лукаку в Кубке Италии отменили в знак борьбы с расизмом

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса», несмотря на две желтые карточки в первой игре.
Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию игроку в знак борьбы с расизмом. Это инициатива президента организации.
«Поведение Лукаку было мотивировано расистскими действиями болельщиков. Отмена дисквалификации – это мера по борьбе с расизмом», – сказано в заявлении.
- Когда Лукаку готовился бить пенальти в компенсированное время 2-го тайма, фанаты «Ювентуса» имитировали возгласы обезьяны.
- После гола Ромелу подошел к трибунам и закрыл глаза и заткнул уши, что было сочтено арбитром как провокационное поведение.
- Ответная игра состоится 26 апреля.
Источник: FIGC