Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Дисквалификацию Лукаку в Кубке Италии отменили в знак борьбы с расизмом

    Дисквалификацию Лукаку в Кубке Италии отменили в знак борьбы с расизмом

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса», несмотря на две желтые карточки в первой игре.

    Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию игроку в знак борьбы с расизмом. Это инициатива президента организации.

    «Поведение Лукаку было мотивировано расистскими действиями болельщиков. Отмена дисквалификации – это мера по борьбе с расизмом», – сказано в заявлении.

    • Когда Лукаку готовился бить пенальти в компенсированное время 2-го тайма, фанаты «Ювентуса» имитировали возгласы обезьяны.
    • После гола Ромелу подошел к трибунам и закрыл глаза и заткнул уши, что было сочтено арбитром как провокационное поведение.
    • Ответная игра состоится 26 апреля.

    Новости по теме
    «Челси» открыт к предложениям по восьми футболистам
    «Интер» рассмотрит четырех нападающих на замену Лукаку
    «*** расизм»: Лукаку – после матча с «Ювентусом» 2
    Источник: FIGC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 