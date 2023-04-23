Дисквалификацию Лукаку в Кубке Италии отменили в знак борьбы с расизмом

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса», несмотря на две желтые карточки в первой игре.

Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию игроку в знак борьбы с расизмом. Это инициатива президента организации.

«Поведение Лукаку было мотивировано расистскими действиями болельщиков. Отмена дисквалификации – это мера по борьбе с расизмом», – сказано в заявлении.