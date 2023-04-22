Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил клуб Чемпионшипа (3:0) и вышел в финал, у Мареза хет-трик

«Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» победил «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа. Хет-трик у Рияда Мареза.

В финале манчестерцы сыграют либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Брайтоном».

Англия. Кубок. 1/2 финала

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Марез, 43 (с пенальти); 2:0 – Марез, 61; 3:0 – Марез, 66.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии