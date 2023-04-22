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    • Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил клуб Чемпионшипа (3:0) и вышел в финал, у Мареза хет-трик

    Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил клуб Чемпионшипа (3:0) и вышел в финал, у Мареза хет-трик

    «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» победил «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа. Хет-трик у Рияда Мареза.

    В финале манчестерцы сыграют либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Брайтоном».

    Англия. Кубок. 1/2 финала

    Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марез, 43 (с пенальти); 2:0 – Марез, 61; 3:0 – Марез, 66.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +286

      dauzhhhhh 45 минут назад

      Рад за Мареза...А ведь парень начинал с никому малоизвестному клуба Гавр. Там его заметив ,английский Лестер купил за 250 тысяч фунтов. С Лестером он и стал чемпионом Англии. А дальше--выше

      1
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      Рейтинг: +1184

      Таврида 46 минут назад

      Марез хорош. В финале, канешно, МанСити пусть играют с МанЮнайтед.

      2
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      Рейтинг: +286

      dauzhhhhh > Таврида 43 минуты назад

      Не трожь Мареза.Ты лучше расскажи почему ваши на свой Белгород бомбу скинули ?

      0
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      Рейтинг: +4390

      fakeid > dauzhhhhh 38 минут назад

      гнидо, ты из окопа визжишь, или из тыла, отсиживаясь у бабушки?

      0
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      Рейтинг: +286

      dauzhhhhh > fakeid 19 минут назад

      Странно слышать такие слова от особи ( хотел сказать человека) которое прежде говорило -Нет войне-

      0
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