Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил клуб Чемпионшипа (3:0) и вышел в финал, у Мареза хет-трик

Рад за Мареза...А ведь парень начинал с никому малоизвестному клуба Гавр. Там его заметив ,английский Лестер купил за 250 тысяч фунтов. С Лестером он и стал чемпионом Англии. А дальше--выше
«Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» победил «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа. Хет-трик у Рияда Мареза.
В финале манчестерцы сыграют либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Брайтоном».
Англия. Кубок. 1/2 финала
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Марез, 43 (с пенальти); 2:0 – Марез, 61; 3:0 – Марез, 66.