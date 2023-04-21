Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Роналду избежал наказания за непристойный жест после матча в Саудовской Аравии

    Роналду избежал наказания за непристойный жест после матча в Саудовской Аравии

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду избежал наказания за непристойный жест после матча с «Аль-Хилялем».

    • Болельщики «Аль-Хилаля» кричали Роналду, уходящему с поля: «Месси, Месси!»
    • Роналду в ответ на это схватился за пах.
    • Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед призвал депортировать Роналду.

    Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Саудовской Аравии не стал наказывать 38-летнего португальца.

    Роналду избежал наказания, поскольку комитет смотрел только официальную трансляции матча и не рассматривал видео из соцсетей.

    Новости по теме
    Тест: угадайте, правдивы ли истории из биографии игроков 3
    «Аль-Наср» сделал заявление о жесте Роналду, из-за которого его хотят депортировать 2
    Морган: «Тен Хаг – переоцененный клоун. Он думал, что унизить Роналду – умный ход» 1
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 