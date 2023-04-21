Роналду избежал наказания за непристойный жест после матча в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду избежал наказания за непристойный жест после матча с «Аль-Хилялем».
- Болельщики «Аль-Хилаля» кричали Роналду, уходящему с поля: «Месси, Месси!»
- Роналду в ответ на это схватился за пах.
- Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед призвал депортировать Роналду.
Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Саудовской Аравии не стал наказывать 38-летнего португальца.
Роналду избежал наказания, поскольку комитет смотрел только официальную трансляции матча и не рассматривал видео из соцсетей.
Источник: Goal