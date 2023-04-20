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    • Востоковед предположил, как в Саудовской Аравии накажут Роналду за непристойный жест

    Востоковед предположил, как в Саудовской Аравии накажут Роналду за непристойный жест

    Кандидат филологических наук, востоковед-филолог Алексей Образцов предположил, как нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду будет наказан за непристойный жест после матча с «Аль-Хилялем».

    • Болельщики «Аль-Хилаля» кричали Роналду, уходящему с поля: «Месси, Месси!»
    • Роналду в ответ на это схватился за пах.
    • Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед призвал депортировать Роналду.

    «Думаю, что история закончится штрафом. Саудовские клубы так долго добивались права и возможности раздобыть какого‑то знакового игрока, а спорт очень популярен в этих странах.

    Арабы ребята порывистые, но не до такой степени, чтобы порушить эту конструкцию из‑за сугубо бытовой этической проблемы, – сказал Образцов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4930

      Питерский князь 1 час назад

      Они ему собственноручно причендалы помоют.

      1
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      Рейтинг: +14406

      Алексей З 1 час назад

      Может обрезание сделать.

      0
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      Рейтинг: +283

      dauzhhhhh 1 час назад

      Думаю, что история закончится штрафом=====
      Какой к е.б.еням штраф ? Сначала нужны доказательства что Криш схватился за пах ИМЕННО в ответ на крики болельщиков. А вот это не доказуемо...Просто зачесалось у него там )))
      А крики болел он даже не разобрал...Чо т там шумели, хрен поймешь о чем.)))

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