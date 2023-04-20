Востоковед предположил, как в Саудовской Аравии накажут Роналду за непристойный жест

Кандидат филологических наук, востоковед-филолог Алексей Образцов предположил, как нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду будет наказан за непристойный жест после матча с «Аль-Хилялем».

Болельщики «Аль-Хилаля» кричали Роналду, уходящему с поля: «Месси, Месси!»

Роналду в ответ на это схватился за пах.

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед призвал депортировать Роналду.

«Думаю, что история закончится штрафом. Саудовские клубы так долго добивались права и возможности раздобыть какого‑то знакового игрока, а спорт очень популярен в этих странах.

Арабы ребята порывистые, но не до такой степени, чтобы порушить эту конструкцию из‑за сугубо бытовой этической проблемы, – сказал Образцов.