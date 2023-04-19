КХЛ. ЦСКА сравнял счет в финальной серии с «Ак Барсом»

ЦСКА победил «Ак Барс» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ. Решающей оказалась шайба Владислава Каменева.

Счет в серии стал 1:1. Она длится до четырех побед.

Следующие два матча состоятся в Москве.

КХЛ. Плей-офф. Финал

Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)

Голы: 0:1 – Каменев, 12; 0:2 – Дыбленко, 34; 0:3 – Григоренко, 59.

Счет в серии: 1:1.

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