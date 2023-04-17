Кузьмичев назвал единственную российскую академию, способную соперничать с «Барселоной»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о стажировке в Испании.

– Вы были на стажировке в Испании. В техническом плане академия «Барселоны» сильно отличается от того, что есть в России?

– Даже сравнивать нельзя. Единственный, кто по каким‑то техническим возможностям может посоперничать с «Барселоной» – это «Краснодар».

Галицкий, конечно, построил такую академию, что в Европе еще поискать надо. «Краснодар» точно не уступает, а даже превосходит в этом плане многие европейские академии.

– Что особенно запомнилось из условий в «Барсе»?

– Какого вопроса ни коснись, все на порядок выше, чем у нас. Качество полей тех же – если искусственное, то самого последнего поколения. Как только выходит что‑то новое – сразу же следует замена.

У «Барселоны» 4 натуральных поля, 4 искусственных. Даже с учетом благоприятного климата количество команд такое, что натуральные поля не выдерживают нагрузки.

Экипировка, мячи, компьютерные залы, где проходят методические занятия. Уникальные тренажеры (FootBot, например). Кстати, знаю, что Галицкий поставил такие же.

Даже интернат – он вроде простенький, но настолько удобный. Очень умно спроектировано пространство: есть отдельные комнаты для уроков, настольных игр, игры в футбол, баскетбол и ручной мяч.

Еще одна деталь, которая поразила. Для маленьких возрастов академия «Барселоны» организовывает за свой счет такси, которые привозят детей на тренировку. Набирает по 2-3 человека – и привозят. Потом ждут их – и отвозят обратно.

В клубе думают даже о том, как помочь родителям, чтобы они не тратили время на переезды, если живут далеко от академии. Во всем чувствуется внимание, в любом вопросе.