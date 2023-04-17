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    КХЛ. «Ак Барс» вышел вперед в финальной серии против ЦСКА

    17 апреля в Казани начался финал Кубка Гагарина. Соперники – «Ак Барс» и ЦСКА. Это повторение финальной пары пятилетней давности. Тогда команда Зинэтулы Билялетдинова была сильнее в серии: счет – 4:1. Сейчас «Ак Барс» начал с победы.

    Единственный гол ЦСКА записал на свой счет Михаил Григоренко.

    Следующий матч состоится 19 апреля в Казани. Серия длится до четырех побед.

    КХЛ. Плей-офф. Финал

    Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

    Голы: 1:0 – Лукоянов, 7; 1:1 – Григоренко, 15; 2:1 – Галиев, 22; 3:1 – Воронков, 48; 4:1 – Панюков, 53.

    Счет в серии: 1:0.

    ЦСКА и «Ак Барс» поборются за Кубок Гагарина. За первых говорит сила и стабильность, за вторых – система Билялетдинова

    Источник: «Бомбардир»

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