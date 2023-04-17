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    Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался про обвинения в адрес клуба из-за «дела Негрейры».

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

    «Мы не любим выигрывать благодаря фаворитизму судей. Есть другие клубы, особенно те, что обратились в суд [намек на «Реал»], которым судьи исторически симпатизировали», – заявил Лапорта.

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    Источник: Marca

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