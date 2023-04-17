Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался про обвинения в адрес клуба из-за «дела Негрейры».

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

«Мы не любим выигрывать благодаря фаворитизму судей. Есть другие клубы, особенно те, что обратились в суд [намек на «Реал»], которым судьи исторически симпатизировали», – заявил Лапорта.