Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался про обвинения в адрес клуба из-за «дела Негрейры».
- Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
- Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».
«Мы не любим выигрывать благодаря фаворитизму судей. Есть другие клубы, особенно те, что обратились в суд [намек на «Реал»], которым судьи исторически симпатизировали», – заявил Лапорта.
Источник: Marca