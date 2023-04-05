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    «Реал» хочет быть обвинителем «Барселоны» по делу Негрейры: мадридцы считают себя потерпевшими

    «Реал» хотел бы стать участником расследования нарушений «Барселоны» в деле Негрейры. Мадридский клуб направил судье официальное письмо, где заявил о желании стать обвинителем каталонского соперника.

    «Реал» мотивирует желание тем, что он пострадал от сомнительных махинаций соперника, связанных, возможно, с подкупом арбитров.

    Если «Реал» войдет в дело как обвинитель, то сможет требовать для потенциальных виновных штрафы и даже тюремное заключение.

    • По делу Негрейры «Барселона» подозревается в подкупе технического комитета арбитров.

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    Источник: Mundo Deportivo

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