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    Евгения Медведева высказалась о ситуации с Костомаровым

    Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала произошедшее с Романом Костомаровым.

    «Мы безусловно поддерживаем Романа на протяжении всего его сложного пути. Знаю, что Илья Авербух очень переживает на эту тему.

    Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей. Не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании.

    Бесконечно желаем ему здоровья и сил для восстановления», – сказала Медведева.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: Sport24

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