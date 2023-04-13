Евгения Медведева высказалась о ситуации с Костомаровым

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала произошедшее с Романом Костомаровым.

«Мы безусловно поддерживаем Романа на протяжении всего его сложного пути. Знаю, что Илья Авербух очень переживает на эту тему.

Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей. Не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании.

Бесконечно желаем ему здоровья и сил для восстановления», – сказала Медведева.