Агент Тюкавина выругался матом, комментируя новость об интересе «Зенита»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«Он никак не считает, он играет, тренируется, готовится к игре с «Пари НН». Если завтра на заборе *** [хрен] напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою *** [ерунду] пишет.

ЦСКА хочет Месси, все нормально, но есть два момента – у них нет денег на Месси и нет согласия Месси, а так все *** [прекрасно].

Так и здесь. Не хочу эту тему обсуждать, потому что это *** [чушь] полная. У нас есть контракт», – сказал агент.