Агент Тюкавина выругался матом, комментируя новость об интересе «Зенита»

Если агент ругается, матерится, значит его товар задёшево уйти может. Видать совсем мало ему Миллер предложил. ***** (ерунда) какая-то получается.
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
«Он никак не считает, он играет, тренируется, готовится к игре с «Пари НН». Если завтра на заборе *** [хрен] напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою *** [ерунду] пишет.
ЦСКА хочет Месси, все нормально, но есть два момента – у них нет денег на Месси и нет согласия Месси, а так все *** [прекрасно].
Так и здесь. Не хочу эту тему обсуждать, потому что это *** [чушь] полная. У нас есть контракт», – сказал агент.
- В этом сезоне Тюкавин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Динамо» истекает в 2024 году.