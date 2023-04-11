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  • Агент Тюкавина выругался матом, комментируя новость об интересе «Зенита»

Агент Тюкавина выругался матом, комментируя новость об интересе «Зенита»

11 апреля 2023, 17:58
4

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«Он никак не считает, он играет, тренируется, готовится к игре с «Пари НН». Если завтра на заборе *** [хрен] напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою *** [ерунду] пишет.

ЦСКА хочет Месси, все нормально, но есть два момента – у них нет денег на Месси и нет согласия Месси, а так все *** [прекрасно].

Так и здесь. Не хочу эту тему обсуждать, потому что это *** [чушь] полная. У нас есть контракт», – сказал агент.

  • В этом сезоне Тюкавин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
  • Контракт форварда с «Динамо» истекает в 2024 году.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (4)
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Эном айс
1681225882
"А ты не злись, Лопахин. И вот ты все злисься, злисься, а чего, спрашивается? Тебе одному несладко, что-ли?" (с) --- А как тут не злиться, когда с Зенита хрен маржу получишь..
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ySS
1681228905
Кто ж тебя спрашивать будет, если гаспромовские мутанты заинтересуются)
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Давид59
1681232369
Если агент ругается, матерится, значит его товар задёшево уйти может. Видать совсем мало ему Миллер предложил. ***** (ерунда) какая-то получается.
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