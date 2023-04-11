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    Агент Тюкавина выругался матом, комментируя новость об интересе «Зенита»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

    «Он никак не считает, он играет, тренируется, готовится к игре с «Пари НН». Если завтра на заборе *** [хрен] напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою *** [ерунду] пишет.

    ЦСКА хочет Месси, все нормально, но есть два момента – у них нет денег на Месси и нет согласия Месси, а так все *** [прекрасно].

    Так и здесь. Не хочу эту тему обсуждать, потому что это *** [чушь] полная. У нас есть контракт», – сказал агент.

    • В этом сезоне Тюкавин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Динамо» истекает в 2024 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.04.2023 17:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6375

      Давид59 4 часа назад

      Если агент ругается, матерится, значит его товар задёшево уйти может. Видать совсем мало ему Миллер предложил. ***** (ерунда) какая-то получается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5865

      ySS 5 часов назад

      Кто ж тебя спрашивать будет, если гаспромовские мутанты заинтересуются)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3540

      acor94 > ySS 5 часов назад

      наши люди икс купят кого захотят, это верно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3790

      Эном айс 6 часов назад

      "А ты не злись, Лопахин.
      И вот ты все злисься, злисься, а чего, спрашивается?
      Тебе одному несладко, что-ли?" (с)
      ---
      А как тут не злиться, когда с Зенита хрен маржу получишь..

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +17829

      Barmaleushka > Эном айс 6 часов назад

      Дааа , фильм конечно шедевральный !

      2
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