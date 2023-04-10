Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стало известно, сколько игроки «Ак Барса» получат за выход в финал Кубка Гагарина

    Казанский «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина. За это каждый игрок команды получит по 9 миллионов рублей.

    Эта сумма сложилась из того, что за проход каждого раунда плей-офф хоккеисты «Ак Барса» получают по 3 миллиона рублей. Ранее по сетке казанцы прошли «Нефтехимик», «Адмирал» и в финале Восточной конференции «Авангард». Итого 9 миллионов рублей – премия каждому игроку.

    Сколько предусмотрено денег за победу в Кубке Гагарина, не сообщается. В решающей серии сезона «Ак Барс» встретится либо со СКА, либо с ЦСКА.

    • «Ак Барс» ранее трижды брал Кубок Гагарина. Все разы – под руководством Зинэтулы Билялетдинова, который тренирует команду и сейчас.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 