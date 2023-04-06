КХЛ. ЦСКА разгромил СКА и вышел вперед в серии

ЦСКА в первом домашнем матче финальной серии Западной конференции КХЛ крупно победил СКА. Решающей оказалась шайба Константина Окулова.

Команда Сергея Федорова вышла вперед в серии. Она длится до четырех побед.

Следующий матч тоже состоится на площадке ЦСКА.

КХЛ. Западная конференция. Финал

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:0 (0:0; 2:0; 2:0)

Голы: 1:0 – Окулов, 24; 2:0 – Каменев, 40 (бол); 3:0 – Соркин, 55 (бол); 4:0 – Классон, 60 (мен, в пустые ворота).

Счет в серии: 2:1.

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